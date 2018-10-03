الأهلي بنغازي يتأهل لنهائي ليبيا لكرة السلة تحت 18عام 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة تحت 18 عام بالوصول إلى نهائي بطولة ليبيا للعبة ، بعد التفوق في ثاني لقاءاته في التصفيات على فريق النصر، مساء اليوم الثلاثاء, بنتيجة 70 مقابل 57 .

وتقدم الأهلي في الربع الأول 10 – 12، ونجح النصر بالعودة في الربع الثاني بعد تفوقه 15 – 10، إلا أن الأهلي عادل المبارة وتقدم في الربعين الثالث والرابع توالياً 26- 14، و22 – 18 .

وتألق في المباراة لاعبا الأهلي إدريس زيو، ومحمد الفقيه، حيث سجلا أكثر عدد من النقاط في المباراة برصيد 22 نقطة لكل منهما .

وسيلاقي الأهلي بنغازي المتأهل من المنطقة الغربية في مدينة زليتن منتصف شهر أكتوبر الجاري .

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