«أهلي طرابلس» يحسم مصير المدرب المصري إيهاب جلال

المتوسط

كشف نادي أهلى طرابلس الليبي حقيقة رحيل المدرب المصري ايهاب جلال عن تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ 32 في البطولة العربية أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وكتب نادي أهلى طرابلس عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، “سيكون موعد العودة للتدريبات الفريق الأول لكرة القدم يوم السبت القادم بالملعب الرئيسي بالنادي الاهلي علي تمام الساعة 5:30مساء تحت إشراف المدير الفني ايهاب جلال، ولا صحة للأخبار المتداولة في المواقع المصرية عن انتقال المدير الفني إيهاب جلال لأحد الفرق المصرية”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن إيهاب جلال المدير الفنى لنادي أهلى طرابلس الليبى دخل دائرة اهتمامات إدارة الإسماعيلي من أجل قيادة “الدراويش” خلال الفترة القادمة خلفاً للجزائري خير الدين مضوي.

