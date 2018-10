المصري “على فرج” يفوز ببطولة أوراكل المفتوحة للاسكواش

فاز اللاعب المصرى على فرج ببطولة أوراكل المفتوحة للاسكواش فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بتوقيت جرينتش بعد تغلبه على مواطنه محمد الشوربجى بثلاثة أشواط لشوط.

ونجح على فرج المصنف الثانى فى التغلب على محمد الشوربجى المصنف الأول بواقع 11-9, 13-11, 4-11, 11-9 فى مباراة استغرقت 64 دقيقة.

وفى منافسات السيدات خسرت رنيم الوليلى المصنفة الأولى بعد هزيمتها فى المباراة النهائية من المصنفة الخامسة الإنجليزية سارة جان بيرى بثلاثة أشواط لشوطين بواقع 11-9, 11-7, 9-11, 7-11, 11-7 فى مباراة استغرقت 57 دقيقة.

