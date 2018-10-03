شباب اليرموك إلى نهائي بطولة ليبيا لكرة السلة

بعدَ وصولِ الأهلي بنغازي لنهائي بطولةِ ليبيا تحتَ ثمانيةَ عشرَ عاما اتجهت الأنظارُ صوبَ القاعةِ الكبرى بالعاصمة طرابلس لمعرفة الطرفِ الثاني في النهائي حيث المنافسةُ على أشدّها بين اليرموك والاتحادِ بالإضافة إلى المدينة

اليرموكُ كان الأعلى كعبا من المدينة والاتحاد فبعدَما فاز على المدينة بفارقِ نقطةٍ وحيدة فقط لم يسمح لشباب الاتحاد بعرقلته في طريقِ التأهل للنهائي

ليحقّق فوزا مقنعا بنتيجةٍ عريضةٍ باثنتين وتسعين نقطةً مقابلَ خمسٍ وسبعين

اليرموك استحقَّ التأهلَ بإطاحته خصمَيه ما يجعله يطمح لما هو أكبرُ حيث العودةُ باللقب من مدينة زليتن وإن كان الأهلي بنغازي ليس باللقمة السائغة بدليلِ طريقةِ تأهلِه للمباراة النهائية

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