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شباب اليرموك إلى نهائي بطولة ليبيا لكرة السلة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعدَ وصولِ الأهلي بنغازي لنهائي بطولةِ ليبيا تحتَ ثمانيةَ عشرَ عاما  اتجهت الأنظارُ صوبَ القاعةِ الكبرى بالعاصمة طرابلس لمعرفة الطرفِ الثاني في النهائي حيث المنافسةُ على أشدّها بين اليرموك والاتحادِ بالإضافة إلى المدينة

اليرموكُ كان الأعلى كعبا من المدينة والاتحاد  فبعدَما فاز على المدينة بفارقِ نقطةٍ وحيدة فقط  لم يسمح لشباب الاتحاد بعرقلته في طريقِ التأهل للنهائي

ليحقّق فوزا مقنعا بنتيجةٍ عريضةٍ باثنتين وتسعين نقطةً مقابلَ خمسٍ وسبعين

اليرموك استحقَّ التأهلَ بإطاحته خصمَيه  ما يجعله يطمح لما هو أكبرُ حيث العودةُ باللقب من مدينة زليتن وإن كان الأهلي بنغازي ليس باللقمة السائغة بدليلِ طريقةِ تأهلِه للمباراة النهائية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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