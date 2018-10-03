رحلة محفوفة بالمخاطر لبرشلونة وليفربول 

يرحل برشلونة الإسباني إلى العاصمةِ الإنجليزيةِ لندن لمواجهةِ توتنهام الإنجليزي في قمةِ المجموعةِ الثانية .

البرسا حزم حقائبَه بعدَ إخفاقِه في الجولاتِ الأخيرة في الليغا وسقوطِه في فخِّ التعادلِ أمامَ بلباو بملعبه الكامب نو ،، ما يطرح العديدَ من التساؤلاتِ حولَ هبوطِ المستوى الفني لأبناءِ المدربِ فالفيردي .

ميسي ورفاقُه وبعدَ فوزهِم الكبير في الجولة الأولى على إيندهوفن الهولندي برباعيةٍ يأملون تسجيلَ فوزهِم الثاني قبلَ استضافتهم الإنتر الجولةَ المقبلة .

من الجانب الآخر فتوتنهام أيضاً يدرك أنّ أيَّ نتيجةٍ سلبيةٍ في ملعبه ستعجّل في إقصائِه من المسابقة الأغلى أوروبيّا ،، فبعدَ خسارتِه في الدقائق الأخيرة في ميلانو أمامَ إنتر يأمل المدربُ بوكيتينو أن يرفع نسقَ أداءِ السبيرز والبدايةُ قد تكون من مواجهةِ البلوغرانا … الفريقُ اللندني يفتقد في المباراة عددا من اللاعبين البارزين أمثال الدنماركي كرستيان إركسين والإنجليزي ديلي ألي .

وسيكون في المجموعة الثالثة ملعبُ سان باولو مسرحاً لقمةٍ كرويةٍ خالصة عندما يستقبل صاحبُ الأرضِ نابولي ضيفَه ليفربول المنتشي بالفوز على سان جيرمان في الجولة الماضية .

وسيكون لقاءُ المدربين الكبار أنشيلوتي وكلوب تكتيكيّاً بكلِّ المقاييسِ فنابولي يريد تسجيلَ فوزِه الأول بعد تعثّره في فخِّ التعادلِ أمامَ النجمِ الأحمر الصربي الجولة الماضية ،، أما الريدز وصيفُ نسخةِ الموسمِ الماضي سيعزّز من حظوظِه بالتأهل في حالِ عودتِه بالنقاط الثلاث من إيطاليا .

وستكشف مواجهةٌ مبدئيّا المنافسةَ الشرسةَ في مجموعةٍ من أقوى مجموعاتِ نسخةِ هذا العام من البطولة الأعرق قارّياً.

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