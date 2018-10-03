الأهلي بنغازي يزيح النصر ويصل النهائي

لم يفوّت فريقُ الأهلي بنغازي تحتَ ثمانيةَ عشرَ عاما الفرصةَ أمامَ غريمِه النصر وخطف بطاقةَ التأهلِ للدور النهائي من بطولة ليبيا في مباراةٍ مالت فيها الكفّةُ لأحمر بنغازي وإن كانت نتائجُ النصفِ الأول من المباراة متوازنةً بين الفريقين

الربعُ الأولُ انتهى بفارقِ ثلاثِ نقاط لمصلحة الأهلي بنغازي باثنتي عشرةَ نقطةً مقابلَ عشرِ نقاط ، ثم عاد النصر ليتسيّد المباراةَ مع انتهاء نصفِها الأول بتقدّمه في الربع الثاني والنتيجةُ تشير إلى خمسٍ وعشرين مقابلَ اثنتين وعشرين لمصلحة الفريقِ الأخضر والأبيض

ومع انطلاق الربعِ الثالث أبرز لاعبا الأهلي إدريس زيو ومحمد الفقيه كلَّ ما يملكان ما أثّر على نتيجةِ المباراةِ بانتهاءِ الربعِ الثالث بثمانٍ وأربعين نقطةً مقابلَ تسعٍ وثلاثين وهو ما تكرر في الربع الأخير والذي التمس به شبابُ الأهلي حاجزَ السبعين نقطةً مقابل سبعٍ وخمسين للنصر

فوزٌ وضع الأهلي في نهائي بطولةِ ليبيا حيث سيواجه اليرموك في مباراةٍ ستحتضنها مدينةُ زليتن

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