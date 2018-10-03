مباراة ودية تجمع المدينة والظهرة

يلتقي فريق المدينة لكرة القدم بملعبه فريق الظهرة غداً الخميس في أول مبارياته الودية استعداداً للدوري الممتاز الموسم المقبل والذي من المفترض أن ينطلق الفترة المقبلة .

وستكون المباراة فرصة مناسبة أمام المدرب جمال خميس للوقوف على جاهزية لاعبي الحواتة خاصة الجُدد قبل انطلاق المسابقة والتي لازال مصيرها مجهولاً بعد سلسلة من التأجيلات ومُطالبات الأندية بالحصول على الدعم الحكومي كشرط أساسي لتحديد موعد ضربة البداية .

ويلعب الظهرة في مسابقة دوري الدرجة الأولى ويسعى للعودة هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة والأضواء وسيخوض أبناء المدرب جمال خميس لقائهم الودي الثاني الاثنين المقبل أمام فريق أبوسليم ضمن سلسلة مباراة الفريق التحضيرية .

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