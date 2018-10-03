سلة الأهلي بنغازي تحت 18 عاما إلى نهائي بطولة ليبيا

العنوان-بنغازي

نجح فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة تحت 18 عاما، بالوصول إلى نهائي بطولة ليبيا للعبة، بعد التفوق في ثاني لقاءاته في التصفيات على فريق النصر، مساء اليوم الثلاثاء, بنتيجة 70 مقابل 57 .

وتقدم الأهلي في الربع الأول 10 – 12، ونجح النصر بالعودة في الربع الثاني بعد تفوقه 15 – 10، إلا أن الأهلي عادل المباراة وتقدم في الربعين الثالث والرابع توالياً 26- 14، و22 – 18 .

وتألق في المباراة لاعبا الأهلي إدريس زيو، ومحمد الفقيه، حيث سجلا أكثر عدد من النقاط في المباراة برصيد 22 نقطة لكل منهما.

ويلاقي الأهلي بنغازي المتأهل من المنطقة الغربية في مدينة زليتن منتصف شهر أكتوبر الجاري .

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