“سان جرمان” يسحق النجم الأحمر الصربي بـ”نصف دستة” أهداف

منح نجم الكرة البرازيلي نيمار فريق باريس سان جرمان الفرنسي فوزا عريضا على ضيفه النجم الأحمر لبلغراد الصربي، بنتيجة 6-1 الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفرض نيمار نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 20 و22 و81، وتناوب الأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتيني أنخل دي ماريا وكيليان مبابي، على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 37 و41 و70 على التوالي.

وسجل الألماني ماركو مارين الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 74.

وبات نيمار أول لاعب يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ أن نجح في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، في مرمى زيوريخ السويسري عام 2009.

وعوض باريس سان جرمان الساعي إلى الظفر بلقب المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه، خسارته أمام ليفربول 2-3 في الجولة الأولى، موجها إنذارا شديد اللهجة لنابولي الإيطالي الذي سيلاقيه في الجولتين الثالثة والرابعة في 24 أكتوبر الحالي في باريس، و6 نوفمبر المقبل في نابولي.

