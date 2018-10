الكاف يقرر استخدام تقنية الفيديو بنهائي “أبطال أفريقيا”

المتوسط:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استخدام تقنية حكم الفيديو (الفار) في نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، في خطوة مفاجئة لا تخلو من الجرأة.

وقال موقع “كيك أوف” الجنوب أفريقي المتخصص في كرة القدم، إن 6 حكام ملعب و3 حكام راية من أنحاء القارة، سيخضعون لتدريب على التقنية الجديدة في القاهرة في شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لتطبيقها في النهائيين لأول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية.

والحكام المختارون بينهم عربيان، هما المصري جهاد جريشة والجزائري عبيد شرف مهدي، إضافة إلى حكمين من جنوب أفريقيا هما فيكتور غوميز وزاكيل سيويلا، والزامبي جاني سيكازوي والإثيوبي تيسيما ويسا، والغامبي بكاري بابا غاساما، والأنغولي إيمليانو دوس سانتوس، والبوروندي جان كلود بيروموش.

وانطلق الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الثلاثاء، حيث فاز الأهلي المصري بهدفين نظيفين على ضيفه وفاق سطيف الجزائري، فيما خسر الترجي التونسي خارج ملعبه على يد بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، فيما يقام لقاءا الإياب في 24 أكتوبر المقبل.

أما في كأس الاتحاد، فيلتقي المصري البورسعيدي أمام فيتا كلوب الأنغولي، والرجاء البيضاوي المغربي أمام إنيمبا النيجيري، في ذهاب نصف النهائي، الأربعاء، في حين يقام الإياب بعد 3 أسابيع.

