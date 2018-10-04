رونالدو متهم باغتصاب عشرينية

نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ينضم إلى قائمة المشاهير الذين لاحت حولهم الشبهات بشأن الاغتصاب، مما يجعله في موقف لا يُحسد عليه، خصوصا وأن الشركات والمؤسسات الكبرى صارت تتخذ إجراءات صارمة في حق منتسبيها الذين تصدر ضدهم دعاوي تحرّش أو اغتصاب

رونالدو، نفى نفيا قاطعا علاقته بالتهمة الموجهة إليه عبر صفحته الشخصية في موقع “تويتر” حين قال في تغريدته إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج التحقيق بنفسٍ مطمئنة!

كاثرين مايوركا هي صاحبة الدعوى ضد نجم نادي يوفنتوس وريال مدريد سابقا، حيث قالت أمام محكمة “كلارك كاونتي” إن رونالدو اغتصبها في إحدى فنادق لاس فيغاس عام 2009 عندما كان لاعبا لنادي مانشستر يونايتد، مما أدى إلى ضرر نفسي وعاطفي لها كما يزعم محاموها

كاثرين تملك صورا من ملهى الفندق “راين” وبجانبها كريستيانو الذي راقصها على المسرح، لكنها “باعت صمتها” بحسب صحيفة در شبيغل وقررت عدم مقاضاته أو التشهير به، لكن يبدو أن الوضع قد تغير خلال الأيام الماضية

رونالدو المتورط اعتبر الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء يؤمن به، في سعيه نحو كسب ثقة جمهوره وشغلهم عن القضية ومروّجيها الذين يريدون الشهرة كما يزعم النجم البرتغالي

كريستيانو ليس الأول من بين المشاهير، فالممثل الأمريكي كيفن سبايسي تم اتهامه بقضية تحرش وحرمانه من عرض فيلمه الأخير على شبكة نتفليكس وإعادة تمثيله عن طريق ممثل آخر، إضافة إلى داستن هوفمان وهارفي وينستين، وليس أخيرا نجمة الغناء الأمريكية “ماريا كاري” التي قامت بالتحرش بحارسها الشخصي

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