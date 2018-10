مورينيو يواجه خطر الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد

يواجه جوزيه مورينيو، المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، خطر الإقالة من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق على الصعيد المحلى والأوروبى.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد تعتزم إقالة جوزيه مورينيو، المدير الفنى للفريق، من منصبه حال الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد فى المباراة التى تجمعهما بعد غد السبت بملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ويعيش مانشستر يونايتد أياماً صعبة بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابى 1/1 أمام ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، بجانب الخروج من بطولة كأس الرابطة من الدور الثالث أمام ديربى كاونتى أحد أندية دورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” بركلات الترجيح.

