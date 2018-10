المتوسط:

أعلنت إدارة نادي شباب الجبل رسمياً انتقال المهاجم إبراهيم الجارح ليكون ضمن قائمة شباب الجبل الموسم المقبل.

ولعب الجارح المواسم الماضية مع الأهلي بنغازي إلا أنه لم يحجز مقعدًا أساسيا في الفريق.

يشار إلى أن الجارح من مواليد 1993 وسبق وأن خاض تجربة احترافية في العراق حيث لعب خلالها في صفوف فريقا الكرخ والنجف و لعب محليا في صفوف نادي اللبة بمدينة جالو والاتحاد والسويحلي كما لعب ضمن صفوف المنتخب الوطني للشباب في أكثر من مناسبة.

The post شباب الجبل يضم مهاجم أهلي بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية