ليفربول يخسر مباراته أمام نابولي في الوقت القاتل!!

تفوق نادي نابولي الإيطالي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث يدين الفريق الإيطالي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه لورينزو إنسيني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 90.

هذا ورفع نابولي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط، ويتقاسم المركز الثاني مع باريس سان جيرمان، الذي سحق بستة أهداف لواحد ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي، متذيل المجموعة بنقطة واحدة.

