أرسنال يفوز على كارباكا بثلاثية فى الدوري الأوروبى

حقق فريق أرسنال الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد النني، فوزا سهلا على مضيفه كارباكا الأذربيجانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي.

خاض محمد الننى المباراة اساسيا منذ البداية، وساهم فى الهدف الأول الذى سجله أرسنال خلال أحداث الشوط الأول عن طريق المدافع اليونانى سوكراتيس فى الدقيقة الرابعة ، بعدما رفع عرضية من ضربة ركنية قابلها ناتشو مونريال برأسه لتصطدم بالمدافع اليونانى وتسكن شباك الفريق الأذربيجانى.

