أعلن نادي أهلي بنغازي عن الاجتماع الفني الأول لمدرب الفريق الأول لكرة القدم المصري الجديد محمد عودة ومساعده طلعت محرم بالطاقم الفني للفريق الأول.

وأكد النادي، خلال بيان له اليوم الخميس،” أن الاجتماع شمل تقديم المدرب ومساعدة للطاقم الفني والحديث عن خطة الموسم الجديد”.

وكان نادي أهلي بنغازي قد تعاقد مع المدرب المصري محمد عودة مدرب فريق المقاولين المصري الأسبق.

