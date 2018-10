المتوسط:

أعلن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عن خوض تدريباته مساء غدا الجمعة بملعب عبد الرحمن ابوالشواشي بالنادي.

وأكد النادي، ” أن التدريبات هي الأولى للفريق بعد عودته من معسكره التحضيري بتونس”.

The post فريق الاتحاد يبدأ أولى تدريباته عقب عودته من تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية