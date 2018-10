المتوسط:

أعلنت النادي الأهلي الليبي، استنكاره لسوء معاملة السلطات المصرية، لللاعب علي البرداح، حيث تم احتجازه بمطار برج العرب منذ الأربعاء، كما لم يتم السماح له بالدخول، وتم إرجاعه فجر الجمعة إلى بنغازي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر فيس بوك، أنه علي الرغم من حصول اللاعب علي موافقه مسبقه، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت الاتصالات التى أجرتها الإدارة مع المسئولين وتحصلت على وعود بإنهاء المشكلة، ولكن للاسف تعنتت سلطات المطار وأرجعت اللاعب.

وأوضح النادي أن اللاعب كان علي موعد لإجراء فحوصات طبية للتأكد من الإصابة ومحاولة الإسراع في شفائه.

وطالبت إدارة النادي من السلطات الليبية بتحمل مسؤليتها تجاه هذا الأمر والبحث عن حلول تحفظ كرامة المواطن الليبي فى كل المطارات والحدود، مناشدة في الوقت نفسه مجلس الإدارة الحكومة المصرية بالتدخل حفاظاً علي العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والمصري.

The post «الأهلي الليبي» يستنكر احتجاز اللاعب علي البرداح بمطار برج العرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية