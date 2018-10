الإصابة تُغيب بيتر تشيك عن حراسة مرمى أرسنال لأسابيع

أعلنت إدارة أرسنال أن الحارس التشيكي بيتر تشيك سيغيب عن فريقه أرسنال الإنجليزي لفترة قد تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة بعد إصابته أمس خلال فوز فريقه على واتفورد 2-0 ضمن الجولة السابعة من البريميرليغ.

وكشف المدير الفني لأرسنال الإسباني أوناي ايمري عن ماهية إصابة تشيك قائلاً: “أعتقد أنها عضلات باطن الركبة، قد يغيب لأسبوعين أو ثلاثة وآمل في ألا يكون أكثر منذ ذلك”.

هذا وخرج تشيك البالغ 36 عاماً وهو يعرج قبل الاستراحة تاركاً مكانه للحارس الألماني بيرند لينو القادم من باير ليفركوزن الذي قدم أداء لافتا بعد دخوله.

