الفسي مدرباً لنادي الفتح 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيمت مراسم توقيع عقد بين لاعب نادي النصر سابقاً “ميلود الفسي” وإدارة نادي الفتح بجالو لمدة عام واحد لتدريب الفريق الأول وقيادته في الموسم المقبل لفرق مصاف دوري الدرجة الثانية التابع للاتحاد الفرعي خليج سرت.

وحضر مراسم توقيع العقد إدارات الأندية السابقة ورابطة المشجعين، بالإضافة إلى الجمعية العمومية والمهتمين بمجال الرياضة بجالو.

وأكد قدامى النادي على أملهم من خلال هذا التعاقد في تقديم الإضافة إلى للاعبين والرفع من مستواهم في هذا الموسم الذي سينافس فيه نادي الفتح فرق الواحات وأجدابيا لدوري الدرجة الثانية .

ميلود الفسي أحد لاعبي نادي النصر سابقاً ، وقد توج معه بكأس ليبيا للموسم الرياضي 2002/2003، وحيث يشغل موقع الجناح الأيمن في ذلك الوقت ، والفسي من مواليد مدينة بنغازي سنة 1976 م، عمل مدرباً لعدة فرق منها الهدف والعروبة في بنغازي .

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