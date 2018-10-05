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السيتي يستعد لتقديم عرض بـ 224 مليون يورو لضم مبابي الفرنسي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

مبابي في حفل انتقاله لنادي باريس سان جيرمان.

كشف تقارير صحفية أن النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي قد يشهد تغيراً كبيراً في مسيرته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أوضحت أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض بأكثر من 224 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات مبابي.

وبذلك سيحطم عرض النادي الإنجليزي الرقم القياسي لأغلى الصفقات في سوق الانتقالات، وسيتجاوز قيمة ضم نيمار إلى باريس سان جيرمان المقدرة بـ222 مليون يورو.

هذا وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع مبابي بناء على طلب خاص من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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