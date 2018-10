كشف تقارير صحفية أن النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي قد يشهد تغيراً كبيراً في مسيرته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أوضحت أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض بأكثر من 224 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات مبابي.

وبذلك سيحطم عرض النادي الإنجليزي الرقم القياسي لأغلى الصفقات في سوق الانتقالات، وسيتجاوز قيمة ضم نيمار إلى باريس سان جيرمان المقدرة بـ222 مليون يورو.

هذا وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع مبابي بناء على طلب خاص من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

The post السيتي يستعد لتقديم عرض بـ 224 مليون يورو لضم مبابي الفرنسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا