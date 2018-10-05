أخبار ليبيا 24 – خاص
حطت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم الرحال بتونس اليوم الخميس، وذلك للدخول في معسكر تحضيري استعداداً لمواجهة المنتخب النيجيري في الثاني عشر والخامس عشر من أكتوبر الجاري .
وشهدت قائمة عمروش غياب طارق الجمل للإصابة، ما أدي لاستدعاء ظهير الأهلي طرابلس “محمود والو” كما أكدت الأخبار غياب المحترف حمدو المصري أيضا للإصابة .
وسيعتمد مدرب المنتخب الليبي بشكل كبير خلال مباراتي نيجيريا على المحترفين الذين قدموا أداء مقنع في اللقاء السابق أمام جنوب إفريقيا .
ويسعى رفاق نشنوش للخروج بنقاط المباراة المقبلة أمام نيجيريا لينفرد بصدارة المجموعة الخامسة التي يتصدرها رفقة نيجيريا برصيد 4 نقاط .
المنتخب الوطني يصل إلى تونس لمواجهة نيجيريا
أخبار ليبيا 24 – خاص
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