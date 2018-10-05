المنتخب الوطني يصل إلى تونس لمواجهة نيجيريا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

حطت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم الرحال بتونس اليوم الخميس، وذلك للدخول في معسكر تحضيري استعداداً لمواجهة المنتخب النيجيري في الثاني عشر والخامس عشر من أكتوبر الجاري .

وشهدت قائمة عمروش غياب طارق الجمل للإصابة، ما أدي لاستدعاء ظهير الأهلي طرابلس “محمود والو” كما أكدت الأخبار غياب المحترف حمدو المصري أيضا للإصابة .

وسيعتمد مدرب المنتخب الليبي بشكل كبير خلال مباراتي نيجيريا على المحترفين الذين قدموا أداء مقنع في اللقاء السابق أمام جنوب إفريقيا .

ويسعى رفاق نشنوش للخروج بنقاط المباراة المقبلة أمام نيجيريا لينفرد بصدارة المجموعة الخامسة التي يتصدرها رفقة نيجيريا برصيد 4 نقاط .

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