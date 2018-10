«الأهلي الليبي»: السلطات المصرية منحت «البرداح» الموافقة الأمنية لدخول البلاد

المتوسط:

أعلن النادي الأهلي الليبي، استجابة السلطات المصرية عبر تواصلها مع رئيس مجلس الإدارة ومنح الموافقة الأمنية لدخول اللاعب علي البرداح إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر فيس بوك، أن السلطات المصرية استجابت بشكل سريع

تقديرًا للنادي الاهلي وجمهوره الكبير وللعلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تواصلت السلطات مع رئيس النادي، وطالبته برجوع اللاعب علي البرداح على متن أول رحلة قادمة لمطار برج العرب.

وأكد النادي، أن السلطات المصرية تعهدت بتسهيل إجراءات إقامة اللاعب بدولة مصر.

وكانت السلطات المصرية قد احتجزت اللاعب علي البرداح، بمطار برج العرب منذ الأربعاء، ولم تسمح له بالدخول إلى مصر، كما تم إرجاعه فجر الجمعة إلى بنغازي.

فيما أوضح النادي أن اللاعب كان على موعد لإجراء فحوصات طبية للتأكد من الإصابة ومحاولة الإسراع في شفائه.

