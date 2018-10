جوردي ألبا: ميسي يأكل على طاولة لوحده

عقب فوز برشلونة، الأربعاء، على توتنهام الإنجليزي 4-2، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، قال جوردي ألبا، بإنه وزملاءه يلعبون مع أفضل لاعب في العالم.

ونقل موقع “سبورتس” عن اللاعب قوله “الفريق بأكمله كان رائعا، لكن ميسي صنع الكثير. حين يهاجم ليو لا يمكن للمدافع أن يقوم بأي شيء”.

وأضاف “ما الذي يمكن قوله أيضا بشأن ميسي؟ إنه أفضل لاعب في العالم. يجعلنا أفضل بكثير”، مشيرا إلى أنه لا يمكن مجادلة شخص لا يعترف بأن ميسي هو الأفضل حاليا في المستديرة.

وأردف قائلا “ميسي يأكل على طاولة وحده.. لا أقول هذا لأنه يلعب لفريقي.. إنه فقط لاعب من مستوى آخر ولا يمكن مقارنته مع أي كان.. الجميع يعرف هذا الأمر”.

وأراد ألبا باستخدام هذا المصطلح أن يقول أن ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، وهو في مستوى آخر عن باقي اللاعبين.

