ميلود الفسي مدربا جديدا لفريق الفتح 

استعداداً للدوري قامَت الإدارةُ نادي الفتح بجالو باستقدامِ لاعبِ النصر السابق ميلود الفسي، لمدّةَ عامٍ واحدٍ لتدريبِ الفريق الأوّلِ وقيادتِه، والوقوفِ على أبرزِ المشاكِلِ التي تمرُّ بها المجموعةُ، وستُوكَلُ للفسي مهمّةَ انتدابِ لاعبينَ يرى فيهم القدرةَ على التأقلم وتقديمِ الإضافةِ وإحرازِ الانتصاراتِ..

وكان رفعُ مستوى اللاعبين، ودعمِهم نفسيّا وبدنيّا، وتقديمِم الإضافةَ لعناصرِ الفريقِ للمنافسةِ الجدّية خلالَ هذا الموسمِ، من أهمِّ الأهدافِ التي يَسعى لتحقيقِها القائمونَ على الفريق.

المديرُ الفنيّ الجديدُ جاءَ بموافقةٍ من أغلبِ القائمين على النادي، بمن فيهم اللاعبين القدامى، الذين أشادُوا بمسيرتِه مع الأنديَة المحليّة التي قادَها، ومنها الهدف والعروبة ببنغازي وغيرها.

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