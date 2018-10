المصري محمد عودة يتسلم الإدارة الفنية لأهلي بنغازي

المتوسط:

وصل المدرّب المصري محمد عودة إلى مدينة بنغازي للإشراف على الإدارة الفنية للأهلي بنغازي لمدة موسمين، سيخوض خلالها الفريق استحقاق دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفور وصوله قام المدرّب بالاجتماع مع طاقمه الفني بقيادة مساعده طلعت محرم؛ لتحديد خطّة الموسم الجديد، وأكَّد أنّه رفض عدّة عروض من فرق مصرية، للدخول في تجربة جديدة مع الأهلي بنغازي، ودرّب عودة فريق المقاولون العرب في آخر تجربة تدريبية خاضها في مصر.

وكان الأهلي بنغازي قد تعاقد الفترة الماضية مع المغربي يوسف فرتوت، لكن الأخير استقال لأسبابٍ لم تتضح حتى الآن.

ويشارك الأهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلاله وصافة الدوري خلف جاره النصر حامل اللقب.

