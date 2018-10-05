عمروش و المريمي يقودان المنتخب الأولمبي في مباراتي غامبيا

العنوان-ليبيا

أكد جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن عادل عمروش وعمر المريمي سيقودان المهمة الفنية للمنتخب الأوليمبي في مباراتي غامبيا.

وكانت القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، قد أسفرت عن مواجهة منتخبنا الأولمبي لنظيره الغامبي خلال الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر المقبل، ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام نهائياتها العام المقبل بمصر.

ويبدأ منتخبنا الأولمبي الاستعداد للتصفيات الأولمبية المؤهلة لألعاب طوكيو 2020، خلال أكتوبر الجاري، حيث يبحث الجهاز الفني عن خوض عدة وديات خلال هذا الشهر.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات لأقل من 23 عامًا، تعتبر مؤهلة إلى الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية