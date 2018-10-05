عمروش سيقود المنتخب الأولمبي أمام غامبيا

قال رئيس اتحاد الكرة “جمال الجعفري” في تصريح خصّ به 218 إن المنتخب الأولمبي سيكون حاضرا في تصفيات أمم أفريقيا 2019 بمصر، وإنه سيشارك في مباراة غامبيا تحت قيادة المدرب الجزائري “عادل عمروش”، وبمساعدة عمر المريمي إضافة إلى مدربين سيتم إضافتهم إلى الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي، سيكون أحدهم من المنطقة الشرقية وآخر من المنطقة الغربية.

وعن الاستعدادات قال “الجعفري” إنها ستكون على جزأين، حيث سيبدأ معسكرا في المنطقة الشرقية وآخر في المنطقة الغربية؛ لاختيار اللاعبين، ومن بعدها سيلتحق بهم “عمروش” الذي سيكون موجودا في ليبيا مباشرة بعد مباراة منتخبنا الأول مع نيجيريا، يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

كما تحدث رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد انطلاق الدوري الممتاز، مؤكدا أن تحديد الموعد يخص رابطة الأندية، وأن الاتحاد في تواصل مستمر مع الرابطة في خصوص كل ما يتعلق بدوري الأضواء الموسم المقبل .

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