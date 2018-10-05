“خيميس” منزعج ويشاكس مدربه

استغل “خيميس رودريغز” تعادل فريقه بايرن ميونخ على ملعبه أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، لتوجيه النقد المباشر لمدرب الفريق “نيكو كوفاتش” الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريت مع الفريق .

ونشرت صحيفة بيلد الألماني أن خيمس قال “لسنا في فرانكفورت”، في إشارة لفريق مدربه السابق، حيث إن اللاعب منزعج من قرارات المدرب الذي لايعتمد عليه بصورة كاملة، وبحسب الصحيفة فإن حالة الانزعاج يمر بها معظم لاعبي البايرن بسبب فلسفة المدرب الدفاعية، وتضاربها مع ما تعوّد عليه اللاعبون، في حقبتي “يوب هاينكس” و”بيب غوارديولا”، كما أن التحدث باللغة الكرواتية داخل غرف تبديل الملابس بدل الألمانية في الغالب يعد من الأسباب المتراكمة والتي قد تجعل العلاقة بين المدرب ولاعبيه تصل إلى أسوأ حالاتها في مستقبل الموسم.

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