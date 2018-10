ديل بوترو إلى قبل نهائي الصين المفتوحة للتنس

المتوسط:

تمكن خوان مارتن ديل بوترو المصنف الرابع عالميا من التأهل لقبل نهائي الصين المفتوحة للتنس بعد أن اكتسح فيليب كراينوفيتش يوم الجمعة بنتيجة 6-3 و6-صفر ليواجه الإيطالي فابيو فونيني.

وسدد ديل بوترو بطل امريكا المفتوحة السابق 12 إرسالا ساحقا وانتزع خمس نقاط من إجمالي ثماني لكسر الإرسال ليحقق فوزا مريحا على منافسه الصربي البالغ عمره 26 عاما.

وقال اللاعب الأرجنتيني الذي تأهل للبطولة الختامية التي ستقام في لندن الشهر المقبل ”كنت أتدرب بقوة لأصل لهذا المستوى.

”سار كل شيء على ما يرام اليوم ضربات الإرسال والضربات الأمامية والخلفية“.

وسيخوض ديل بوترو مواجهة قوية يوم السبت أمام فونيني المصنف الرابع المتألق الذي فاز على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-4 و6-4 محافظا على مساعيه للتأهل للبطولة الختامية التي ستقام في لندن.

وأضاف ديل بوترو الذي فاز في مباراة وخسر في أخرى أمام فونيني ”ستكون مباراة صعبة. فابيو تفوق علي في نهائي المكسيك هذا العام. يلعب بشكل جيد للغاية بالفعل“.

وتخطى البريطاني كايل ادموند المصنف الخامس منافسه الصربي دوسان لايوفيتش بالفوز 6-3 و7-6 في وقت يحاول فيه إحراز أول ألقابه على صعيد إحدى بطولات لاعبي التنس المحترفين.

وسيواجه ادموند منافسه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 34 عالميا الذي تغلب على التونسي مالك الجزيري 6-2 و6-2.

