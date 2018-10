هوت أسهم فريق يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، وخسرت 5% من قيمتها، تداعياً لاتهام كريستيانو رونالدو بشأن اغتصاب “كاثرين مايورغا” عام 2009.

وغداة إعراب بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة عن دعمه للاعب، وبيانات من شركات راعية له تعرب فيها عن “قلقها” من القضية، خسرت أسهم يوفنتوس 5.37 بالمئة من قيمتها في التداولات في بورصة ميلانو قرابة الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

وكانت أسهم الفريق قد حققت مكاسب تصاعدية منذ انضمام أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى صفوفه صيف العام الحالي من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها الى نحو 100 مليون يورو.

وأقامت مايورغا دعوى قضائية ضد رونالدو، في محكمة بولاية نيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009، فيما نفى اللاعب (33 عاما) مزاعم الاغتصاب.

وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب رونالدو في حسابه في تويتر:

“أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وحال إدانة رونالدو بتهمة الاغتصاب المزعوم، فإنه سيخسر الملايين كما حدث مع العديد من الرياضيين سابقا، والذين تخلت عنهم الشركات الراعية عقب ارتكابهم لفضائح جنسية ومخالفات في المنشطات.

هذا وعبرت “نايكي” للملابس الرياضية و”إي.آيه” سبورتس للألعاب الإلكترونية عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب، التي وجهت إلى اللاعب البرتغالي.

وتعمل “نايكي” مع رونالدو منذ عام 2003 ووقعت في 2016 عقدا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي.

وأشارت مجلة “فوربس” إلى أن المقابل يصل إلى مليار دولار (760 مليون يورو).

وفي السياق، وضعت “إي.آيه” سبورتس صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين.

وقال متحدث باسم الشركة:

“أطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “نراقب الوضع ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم الشركة”.

The post فضيحة رونالدو تُطيح بأسهم يوفنتوس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا