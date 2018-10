ستوريدج يحصد جائزة “هدف الشهر” فى ليفربول

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، فوز المهاجم دانييل ستوريدج، بجائزة “هدف الشهر” عن شهر سبتمبر الماضى.

وحصل الهدف الرائع الذى سجله دانييل ستوريدج فى مباراة تشيلسى وليفربول التى أقيمت بملعب “ستامفورد بريدج”، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، على العدد الأكبر من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء لاختيار أجمل أهداف النادى فى الشهر الماضى.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة للجائزة تواجد ستوريدج بهدفين فى القائمة بعد هدفه فى شباك باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا، وهدفه فى شباك تشيلسى الإنجليزى، بالإضافة إلى وجود ثنائى الهجوم ساديو مانى، وفيرمينو عن هدفيهما فى شباك ليستر سيتى وباريس سان جيرمان على التوالى.

