عودة العائد للأهلي بنغازي يستأنف معه الاستعدادات للموسم الجديد

العنوان-بنغازي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي تدريباته مساء اليوم السبت بملعب النادي بحي الزيتون في إطار استعدادات الفريق لخوض غمار الموسم الكروي الجديد 2018 /2019 ، وذلك بعدما تم تأجيل الحصة التدريبية التي كان سيخوضها الفريق صباح اليوم، ليكتفي بحصة تدريبية مسائية فقط.

وشهدت التدريبات المسئاية الظهور الأول للمدرب المصري محمد عوده المدير الفني الجديد للفريق وباقي أعضاء جهازه المعاون.

وتنتظر الأهلي بنغازي مشاركة أفريقية مهمة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال شهر نوفمبر

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