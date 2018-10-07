دورتموند يستعيد الصدارة.. وبايرن يسقط بملعبه

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لم يُفلِح بايرن ميونخ في تسجيلِ الانتصارِ لرابع مباراة على التوالي في المسابقات ، فيما عادَ بروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني بعد فوز مثير على ضيفه أوغسبورغ

أصفر بروسيا وجدَ نفسَه متأخرا منذُ الدقيقةِ الثانيةِ والعشرين؛ بهدف ألفريد فيبنبو غاسون ليتوقَّف بعدها مسلسلُ التهديفِ حتى الدقيقةِ الثانيةِ والستين، عندما سجّلَ باكو ألكاسير هدفَ التعادلِ لصاحبِ الأرض الإِثارةُ تواصلَت بتمكِّن الضيوف من أخذِ الأسبقيةِ بهدفِ فيليب ماكس في الدقيقةِ الحاديةِ والسبعين، فجاءَ الردُّ عبر ألكاسير مرّة أُخرى والنتيجةُ تُشيرُ للتعادلِ بهدفينِ من كلّ جانبٍ عند الدقيقةِ الثمانين ورَغْمَ نجاحِ ماريو غوتزه في إدراك الهدفِ الثالثِ لدورتموند، لم تنتهِ المباراةُ لأنَّ غريغوريتش عادَلَ لأورغسبورغ عندَ الدقيقة السابعةِ والثمانين وفي آخرِ ثواني الوقت البديلِ دوَّن باكو ألكاسير ثالثَ أهدافِه الشخصيّة والرابعِ لفريقِه مُعلنَا فَوزَ دورتموند واستعداده للصدارة

وفي أليانز أرينا، لم يكُن أحدٌ يتوقّعُ سقوطَ البطلِ أمامَ ضيفِهِ مونشنغلادباخ، إلّا بعدَ تقدّمِ الضيوفِ بالهدفِ الأوّل عبرَ الحسن بليا في الدقيقةِ العاشرة جُرأة الضيوفِ استمرّت وأَثمرت هدفاً ثانياً سجّله لارس ستيندل في الدقيقةِ السادسة عشر وبينما كان الفريقُ البافاري يبحثُ عن طوقِ النجاةِ من السقوطِ، أحرزَ باتريك هيرمان ثالثَ أهدافِ غلادباخ الذي أكَّدَ دخولَ الفريقِ البافاري في أزمةٍ، بفشلهِ في تسجيلِ الفوزِ للمباراةِ الرابعةِ على التوالي في كلِّ المُسابقات

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