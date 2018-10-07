هاميلتون يحرز جائزة اليابان الكبرى 

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توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب جائزة اليابان الكبرى المرحلة السابعة عشر من بطولة العالم مواصلا صدارته بشكل عام قبل أربع سباقات من نهاية الموسم.

ولم يواجه هاميلتون أي مشاكل على حلبة سوزوكا من أجل تحقيق فوزه التاسع هذا الموسم والرابع تواليا رافعا رصيده إلى ثلاث مائة وإحدى وثلاثين نقطة في صدارة الترتيب العام فيما جاء في المركز الثاني زميل هاميلتون في مرسيدس فالتيري بوتاس بينما احتل الهولندي ماكس فيرشتابن المركز الثالث بسيارة ريدبول في ظل ابتعاد منافس هاميلتون في الترتيب العام سباستيان فيتل الذي أنهى السباق في المرتبة السادسة بسيارة فيراري.

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