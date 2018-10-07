الترجّي يصطدم بالصفاقسي.. بـ”قمّة كروية” تونسية

218TV|متابعة

يحلُّ الترجي الرياضي مساء اليوم، ضيفاً على الصفاقسي، لحساب الجولة الرابعة من الدور التونسي

أبناءُ باب سويقة يدخلون الكلاسيكو اليوم بشعار الفوز، ولا بديل عنه.

فالفوزُ في هذه المواجهة سيقرِّبه من صدارة الترتيب، قبل مواجهةِ النجم المتلوي، في المباراة المؤجّلة لحساب الجولة الثانية.

الفوزُ في موقعة اليوم أيضا سيُدخِل الترجّي في مرحلة الثقة، قبلَ مواجهة بريميرو دي أوغستو الأنغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس

في ذكرى مئويته، يأملُ الترجّي بالتتويج بكلّ البطولات الممكنة، وفي مقدّمتها الحفاظ على اللقب المحلي، والتتويج بالبطولة رقم 29 في تاريخ النادي، والاقتراب أكثر من تزيين قميصهم بالنجمة الثالثة

في المقابل أصحاب الأرض، لن يكونوا صيداً سهلا للترجي، فالصفاقسي الذي يحلُّ ثانيا في جدول الترتيب، يرغب في تقاسم الصدارة مع الملعب التونسي، من بوابة المكشخة، الصفاقسي بجميعِ نجومه سيحاولون حصد النقاط الثلاثة اليوم في موقعة الطيب المهيري، لإرضاء جمهورهم الغاضب من مغادرتهم البطولة العربية، على يد نفط الوسط العراقي

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