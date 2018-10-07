برشلونة يواجه فالنسيا.. بـ”عين على الصدارة”

يحل برشلونة مساء اليوم ضيفا على فالنسيا في أبرز مباريات هذه الجولة من الدوري الإسباني لكرة القدم

رفاق ميسي يسعون من خلال هذه المواجهة لحصد النقاط الثلاث، للانفراد بصدارة الليغا، بعد تعثّر الغريم ريال مدريد .أمام ألافيس لحساب الجولة نفسها

برشلونة المنتشي بانتصار كبير على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا، وعلى أرضية ويمبلي بالذات، سيقاتل اليوم من أجل العودة إلى سكّة الانتصارات في الليغا، إذ إنَّ البلوغرانا لم يتذوّق طعمَ الانتصاراتِ في الدوري منذ ثلاثِ جولات، إذ كانت المحصلة تعادلين وهزيمة أي أنَّ الفريقَ الكتالوني خسر 7 نقاط في ثلاثِ مواجهات، وهذا أمرٌ نادرُ الحدوث مع برشلونة

في المقابل فالنسيا خصمٌ عنيدٌ على أرضية المستايا وقد أحرج فرقاً كبيرة على أرضيّة ملعبه، وأمام أعين جماهيره، أَضِف إلى ذلك أنّ الفريق قد عاد بنتيجة إيجابية من ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، بعد أن تعادَل معه سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز فالنسيا اليوم على حساب برشلونة سيعطي دافعا للخفافيش للصعود في سلم ترتيب الليغا، خاصّة أن نتائج الفريق مترنحة إذ أنّه حقّق انتصارا وحيداً في الدوري، مقابل خسارة، وخمسة تعادلات

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