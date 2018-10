كشف كلا من مارسيلينو تورال مدرب فالنسيا وإرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن تشكيل المواجهة المرتقبة، التى سوف تجمع الفريقين فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأحد على ملعب “مستايا”، فى قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

يدخل فريق برشلونة مواجهة فالنسيا بنفس تشكيل لقاء توتنهام الإنجليزي الأخير بدورى أبطال أوروبا، مع تغيير وحيد بتواجد المدافع البلجيكي توماس فيرمايلن بديلا للفرنسى كليمنت لينجليت.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بالتساوى مع ريال مدريد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف، بينما يمتلك فالنسيا 8 نقاط فى المركز السادس عشر، ويتصدر إشبيليه المسابقة برصيد 16 نقطة.

ويدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا ، فيرمايلن ، بيكيه ، سيميدو

الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، أرثر

الهجوم: ميسي ، سواريز ، كوتينيو

فى المقابل يبدأ فالنسيا مواجهة برشلونة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: جايا ، باوليستا ، جارى ، بيتشينى

الوسط: كوندوجبيا ، باريخو ، سولير ، جيوديس

الهجوم: جاميرو ، باتشواى

The post ميسي وسواريز يقودان برشلونة أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية