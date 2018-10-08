اخبار الرياضة

برشلونة يرفض هدية الريال

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سقط برشلونة الإسباني في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا، وهي المباراة الرابعة على التوالي لرفاق ميسي من دون أي فوز في الدوري

الهدف الأول كان من نصيب أصحاب الأرض عن طريق المدافع الأرجنتيني “إيزيكل جاراي” في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، لكن مواطنه ليونيل ميسي أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ولتنتهي المباراة على هذه النتيجة

ووفقا لحصيلة اليوم، فإن برشلونة يتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، خلف إشبيلية المتصدر، ومتقدما على غريمه التقليدي ريال مدريد بنقطة واحدة فقط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك