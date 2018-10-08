برشلونة يرفض هدية الريال

سقط برشلونة الإسباني في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا، وهي المباراة الرابعة على التوالي لرفاق ميسي من دون أي فوز في الدوري

الهدف الأول كان من نصيب أصحاب الأرض عن طريق المدافع الأرجنتيني “إيزيكل جاراي” في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، لكن مواطنه ليونيل ميسي أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ولتنتهي المباراة على هذه النتيجة

ووفقا لحصيلة اليوم، فإن برشلونة يتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، خلف إشبيلية المتصدر، ومتقدما على غريمه التقليدي ريال مدريد بنقطة واحدة فقط

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