نيمار: كيليان مبابي “ظاهرة”

سحق باريس سان جيرمان غريمه ليون في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي بخماسية نظيفة، سجل اللاعب الفرنسي الجوهرة كيليان مبابي 4 أهداف منها

النجم البرازيلي نيمار جونيور كان صاحب الهدف الخامس من علامة الجزاء، لكن مبابي تكفل بباقي القضية وأهدى فريقه الصدارة بالعلامة الكاملة والمستحقة أمام أنظار الأنصار في ملعب حديقة الأمراء

نيمار تحدث في نهاية المباراة عن زميله مبابي قائلا : إنه صديقي، وهو يملك إمكانيات كبيرة، إنه لاعب ظاهرة”، وهذا هو نفس الوصف الذي أطلق على النجم البرازيلي التاريخي “رونالدو” عندما كان يافعا في منتصف التسعينيات، ويتقاسم اللاعبان الآن صدارة الدوري الفرنسي بـ8 أهداف لكل منهما

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