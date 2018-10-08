محرز يضيّع صدارة البريمرليغ

ذهبت نتيجة القمّة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر سيتي إلى التعادل السلبي (0-0) في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد

مباراة لم تكن كما يتوقعها الأنصار، حيث اتسمت بالهدوء في أوقات كثيرة، فقد حافظ دفاع الفريقين على إيقاف خطورة المهاجمين، ما عدا خطأ فان دايك على الألماني ساني في الدقائق الأخيرة واحتساب ركلة جزاء لمصلحة “السيتي”

رياض محرز اللاعي الجزائري القادم من صفوف ليستر سيتي سدد ركلة الجزاء فوق المرمى، لتضيع على فريقه فرصة الفوز والانفراد باللقب الذي تحتدم المنافسة عليه منذ انطلاقة الموسم

ووفقا لهذه النتيجة، فإن ثلاثة فرق تقبع في صدارة الترتيب العام الآن، لكن رصيد مانشستر سيتي سيكون 20 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن فريقي ليفربول وتشيلسي في البريمرليغ

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