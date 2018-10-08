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انطلاق منافسات نهائيات بطولة ليبيا لفئة الناشئين في المرج

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

المرج 08 أكتوبر 2018 (وال) – انطلقت في قاعة مدينة المرج أمس الأحد منافسات نهائيات بطولة ليبيا ،لفئة الناشئين بمشاركة فرق المروج والنّجمة والنّصر والجزيرة.

وجرت مباراتان في اليوم الأول للنهائيات ، ففي المباراة الأولى تقابل فريقي المروج والنّجمة واستطاع فريق المروج من التّفوق بنتيجة 31 هدفًا مقابل 26 هدفا ، أدار المباراة الحكمان أمجد محمد وعصام الناجي وحكمي الطاولة محمد النعاس وأحمد غرور وراقبها فنيا الدكتور حسن الرجباني .

وفى المباراة الثانية التي جمعت فريقي الجزيرة والنصر انتهت بنتيجة التعادل 23 هدفا مقابل 23 هدفا ، أدار المباراة الحكمان أمبارك عبدالله وعلي جمال وحكمي الطاولة يحيى الزوكي وأحمد غرور وراقبها فنيا محمد بلقاسم.

هذا وستخلد الفرق للراحة اليوم الاثنين وتعود المنافسات من جديد يوم غدٍ الثلاثاء.(وال – المرج) س أ/ أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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