بعد يوم من بيان الأندية الرئاسي يقيل أقريرة

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار تم من خلاله تكليف بشير بوعجيلة محمد القنطري رئيسا للهيأة العامة الشباب والرياضة خلفا لزياد قريرة.

وجاء قرار تكليف القنطري بعد يوم واحد من بيان الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم والذي طالبت من خلاله بإقالة قريرة.

وبشير القنطري من مواليد 1953 ومتحصل على شهادة الدكتوراه من جمهورية مصر العربية وأستاذ في كلية التربية البدنية في جامعة طرابلس وتقلد فيما سبق عدة مهام أبرزها مسؤول للرياضة في مدينة طرابلس خلال فترة الحكم السابق.

يشار إلى أن عدد 81 ناديا من 120 نادي من الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية في جميع مناطق ليبيا طالبت خلال اجتماعها العادي الأول والذي احتضنه فندق تاج في مدينة مصراتة السبت بإقالة أو مقاطعة هيئة الشباب والرياضة وخاصة رئيسها زياد قريرة حتى تتحقق عدة مطالب أبرزها تشكيل هيأة من الشخصيات ذات الكفاءة ومحاسبة الهيأة حول معاملتها مع الأندية خاصة فما يتعلق بالدعم المادي.

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