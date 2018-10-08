اختتام ملتقى حكام النخبة في مصراتة

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم في مدينة مصراتة أمس الأحد ملتقى حكام النخبة الذي نظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم وتواصل لستة أيام.

وشهد الملتقى إقامة اختبارات اللياقة البدنية للحكام شارك فيها 46 حكما، واجتاز الاختبارات 11 حكم وسط و فشل 11 حكم في تجاوزها ، كما شهدت نجاح 12 حكم راية وإخفاق 12 أيضا.

ونجح 4 حكام وسط دوليين و 4 حكام مساعدين دوليين في تجاوز الامتحانات، فيما لم يتمكن حكم دولي واحد من تحقيق علامة النجاح.

وتضمن الملتقى إقامة محاضرات نظرية وعملية في آخر ما توصلت له “فيفا” من تعديلات في مجال التحكيم, تحت إشراف المحاضر الصومالي أحمد علي والمعد البدني الجزائري شريفي نصرالدين.

وسيتم اختيار قائمة الشارة الدولية لتقديمها لـ”فيفا” من خلال هذا الملتقى، وسيكون آخر موعد لتقديمها في 14 من أكتوبر الجاري ، وتضم القائمة عدد 6 حكام مساعدين و 4 حكام وسط.

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