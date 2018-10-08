الجعفري لـGAME: تحر ك سريع لحل مشاكل المنتخب

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، في تصريح خاص لبرنامج لـGAME على قناة 218، إن هناك بعض المشاكل البسيطة تواجه ببعثة المنتخب في تونس.

وأوضح الجعفري أن مشاكل المنتخب تتعلق بعقد المدرب الجزائري عادل عمروش، حيث أنه ينص على أن يتكفل بإحضار مساعدين له وهذا ما لم يحدث، إضافة إلى مشكلة تتعلق بموضوع مرتباته.

واضاف الجعفري أنه سيتواجد في تونس بعد غذ لحل جميع المشاكل المتعلقة بالمنتخب وسيجلس مع الطاقم الفني والإداري لتوضيح بعض الأمور العالقة قبل مواجهتي نيجيريا الحاسمتين الأسبوع المقبل.

يذكر ان المنتخب الوطني لكرة القدم يمر الآن بفترة جيدة جدا نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه في مباراة جنوب أفريقيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

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