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الأهلي بنغازي يحصد ذهب لعبة الووشو بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 أكتوبر 2018 (وال) – اختتمت اليومين الماضيين بمجمع المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي، بطولة المنطقة الشرقية للووشو (الساندا).

هذا وشارك في البطولة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام (7/6/5) من أكتوبر الجاري، أندية “الأهلي ، النصر ، الصقور ، التحدي والمدينة”.

واستهدفت البطولة الكبار والشباب من مختلف الأوزان، وهي اثنتا عشرة وزناً تحصل فيها رياضييو نادي الأهلي على المركز الأول في جميع الأوزان وحصدوا ذهب البطولة بإثني عشر قلادة ذهبية. (وال – بنغازي) ف ح / هــ ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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