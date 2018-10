اتحاد الكرة: «عمروش» انسحب بشكل غريب.. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضده

المتوسط:

أعلنت إدارة المنتخبات الوطنية منح ثقتها في المدرب الوطني عمر المريمي للتصدي لمهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائري عادل عمروش ومغادرته لمعسكر المنتخب بتونس.

وأكدت الإدارة أن اتحاد الكرة بصدد اتخاذ إجراءاته القانونية ضد «عمروش» لانسحابه بدون إذن مسبق من الاتحاد العام، ولا أي تنسيق مع الجهاز الإداري الخاص بالمنتخب، وبطريقة غريبة وغير احترافية، مشيرا إلى أنه لم يلتزم ببنود التعاقد، ومنها إخلاله بجلب مساعديه الجزائريين لمعسكر تونس، وعلى نفقته حسب العقد المبرم معه.

وعدد الاتحاد مخالفات «عمروش» التي منها عدم التزامه بالتواجد في ليبيا حسب الاتفاق، وغيابه المتكرر من دون أي مبررات تذكر، لافتا إلى أنه عقد صباح هذا اليوم اجتماعا مع رياضيي المنتخب حيث كان من المفترض الحديث عن المباراتين المهمتين مع نيجيريا ذهابا وإيابا والجوانب الفنية، لكنه ظل يتحدث عن مرتباته ومكافآته وسيرته الذاتية وغيرها من الأمور التي كانت محل استياء وعدم رضا من جميع اللاعبين الذين طالبوه بعدم إثارة المشاكل وإبعادهم عن التركيز على المباراتين القادمتين.

