هل يعود مورينيو لريال مدريد؟

بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها بطل أوروبا ريال مدريد بعد تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبتيغي بات الأخير مهدداً بخسارة مكانه كمدير فني للمرينغي

خبر أثار فضول الصحفيين لمعرفة من سيكون بديل لوبتيغي في حال تمت إقالته إذ نشرت اليومية الأسبانية موندو ديبورتيفو أن مدرب مانشيستر يونايتد الحالي جوزيه مورينيو والمهدد هو الآخر بالإقالة بعد نتائجه السلبية مع الشياطين الحمر الأقرب لخلافة لوبتيغي في الملكي

افتراض الموندو هذا جاء بناء على الرابطة التي تجمع بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدرب البرتغالي إذ قالت الصحيفة أن بيريز لا يزال يثق في مورينيو

وكان السبيشل ون قد قاد ريال مدريد في الفترة بين 2011 الى 2013 وتوج معه بلقب الدوري الإسباني وكذلك كأس اللملك

وقالت الصحيفة أيضا ان إقالة لوبتيغي مرهونة في نتيجة الكلاسيكو مع الغريم برشلونة والذي سيقام في معقل الكتلان بـ ” الكامب نو ” ورجحت الصحيفة أن ربما سيكون كلاسيكو الأرض المباراة الأخيرة للوبتيغي بألوان المرينغي.

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