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هل يعود مورينيو لريال مدريد؟

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها بطل أوروبا ريال مدريد بعد تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبتيغي بات الأخير مهدداً بخسارة مكانه كمدير فني للمرينغي

خبر أثار فضول الصحفيين لمعرفة من سيكون بديل لوبتيغي في حال تمت إقالته إذ نشرت اليومية الأسبانية موندو ديبورتيفو أن مدرب مانشيستر يونايتد الحالي جوزيه مورينيو والمهدد هو الآخر بالإقالة بعد نتائجه السلبية مع الشياطين الحمر الأقرب لخلافة لوبتيغي في الملكي

افتراض الموندو هذا جاء بناء على الرابطة التي تجمع بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدرب البرتغالي إذ قالت الصحيفة أن بيريز لا يزال يثق في مورينيو

وكان السبيشل ون قد قاد ريال مدريد في الفترة بين 2011 الى 2013 وتوج معه بلقب الدوري الإسباني وكذلك كأس اللملك

وقالت الصحيفة أيضا ان إقالة لوبتيغي مرهونة في نتيجة الكلاسيكو مع الغريم برشلونة والذي سيقام في معقل الكتلان بـ ” الكامب نو ” ورجحت الصحيفة أن ربما سيكون كلاسيكو الأرض المباراة الأخيرة للوبتيغي بألوان المرينغي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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