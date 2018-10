«الليبي لألعاب القوى» ينعى أمين صندوق الاتحاد حبيب خليفة جعوان

المتوسط

نعى الاتحاد الليبي لألعاب القوى حبيب خليفة جعوان، أمين صندوق الاتحاد، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، متقدما بأحر التعازي والمواساة لأسرته، راجين لهم جميعا الصبر والسلوان والرحمة والمغفرة للفقيد.

وتقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لألعاب القوى بأحر التعازي والمواساة لأسرته راجين لهم جميعا الصبر والسلوان والرحمة والمغفرة للمرحوم، ذاكرين قوله الله تعالى: «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون». صدق الله العظيم.

وتعرض حبيب خليفة جعوان، أمين صندوق الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء2-10-2018م، إلى وعكة صحية استوجبت نقله إلى مصحة العافية، التي ودع فيها الدنيا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

