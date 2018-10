رسميا.. “تريزيجيه” الأفضل بالجولة 18 فى الدورى التركى

توج النجم المصري محمود تريزيجيه، المحترف فى نادي قاسم باشا التركي، بلقب أفضل لاعب في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري التركي.

وسجل محمود تريزيجيه هدفاً وصنع “هدفين” فى فوز قاسم باشا على جوزتيبى بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى بملعب “قاسم باشا”.

وذكر موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن محمود تريزيجيه حصل على 9.9 – 10، وهو التقييم الذى لم يحصل عليه أي لاعب أخر في الجولة الثامنة بمسابقة الدوري التركي، ليتوج بلقب “لاعب الجولة”.

ويحتل قاسم باشا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 15 نقطة خلف جالطة سراى صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

